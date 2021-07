Il phishing corre sulle app di messaggistica: l'89% dei link inviati tramite Whatsapp

Una nuova ricerca di Kaspersky ha rilevato che il maggior numero di link circolati sul web tra dicembre 2020 e maggio 2021 è stato inviato tramite Whatsapp (89,6%), seguito da Telegram (5,6%), mentre Viber è al terzo posto con una percentuale del 4,7%.

Complessivamente, i ricercatori osservano come nel 2020 le app di messaggistica abbiano superato i social network del 20% in termini di popolarità, diventando lo strumento di comunicazione principale. Ciò ovviamente si ripercuote anche sull'utilizzo da parte dei truffatori che evidentemente trovano terreno fertile.

Per stilare la ricerca, l'azienda ha analizzato i click anonimi sui link di phishing ricevuti dagli utenti da app come WhatsApp, Viber, Telegram, Hangouts e tramite SMS. Kaspersky Internet Security For Android ha rilevato il maggior numero di link dannosi su Whatsapp, dal momento che si tratta dell'app più popolare a livello globale. Il paese in cui si registra il maggior numero di link inviati è la Russia (56%), seguito da India (6%) e Turchia (4%). I ricercatori evidenziano che "le percentuali elevate in Russia sono probabilmente dovute all’incremento della popolarità di questo servizio di messaggistica nel paese".

“Le statistiche mostrano che il phishing nelle app di messaggistica istantanea è ancora uno degli strumenti più popolari tra i truffatori. Ciò è in parte dovuto alla grande popolarità di queste app tra gli utenti, nonché alla possibilità di utilizzare funzionalità integrate delle applicazioni per eseguire gli attacchi. A volte può essere difficile capire quando ci si trova di fronte ad un attacco phishing, perché a fare la differenza può essere anche solo un carattere o un dettaglio trascurabile. Nella lotta contro il phishing nelle app di messaggistica serve fare molta attenzione, e ci si può anche affidare alle tecnologie anti-phishing", ha commentato Tatyana Shcherbakova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.