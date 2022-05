Phision, SSD da record a oltre 12 GB/s su scheda madre AMD X670

Dopo il reveal delle prime schede madri Asus e MSI con chipset X670E, la nuova generazione di processori AMD continua a tenere banco sia in termini di prestazioni che di feature esclusive delle nuova piattaforma.

Se negli scorsi giorni ha suscitare clamore è stato il Ryzen 7000 a 5,5 GHz senza overclock, oggi si torna invece a parlare di schede madri, con particolare focus sugli SSD di nuova generazione e sullo standard PCIe Gen5.

Nelle ultime ore, infatti, sono emersi i dati sul nuovo controller Phision pensato per le unità SSD di prossimo rilascio. In particolare, l'unità messa sotto torchio è stata un engineering sample del sistema Phision E26.

Testata tramite la suddetta piattaforma, l'unità Micron 3D TCL NAND scelta per la dimostrazione è stata in grado di raggiungere e superare i 12.000 MB/s e 10.000 MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale, evidenziando le enormi capacità della tecnologia Phision che, stando ai claim, dovrebbe supportare fino a 15.8 GB/s in entrambe le direzioni. La scheda madre utilizzata è una Asus X670 Crosshair Hero.

Nel frattempo, ricordiamo che AMD ha annunciato Mendocino, le sue soluzioni consumer per dispositivi a basso consumo con grafica RDNA2 che potrebbero rivaleggiare con la tanto decantata APU Van Gogh a 7 nanometri presente a bordo dell'handheld di Valve, Steam Deck.