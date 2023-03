iPhone 15 Pro, Apple lavora sull'autonomia: in arrivo tanti miglioramenti per la batteria

A quanto pare, iPhone 15 Pro non includerà solo un sensore LiDAR più potente ma anche altre ottimizzazioni che contribuiranno a rendere l’usabilità dello smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino ancora maggiore.

Fulcro della scheda tecnica dovrebbe essere l’A17 Bionic, il chipset di ultimissima generazione che sarà basato sul processo produttivo a 3nm di TMSC. Questo, oltre a portare con se dei miglioramenti significativi in termini di prestazioni, garantirà sugli iPhone 15 Pro e Pro Max anche un guadagno importante dal fronte dell’autonomia. A ciò chiaramente si aggiungeranno le ottimizzazioni software con iOS che contribuiranno ad incrementare la durata della batteria rispetto ai modelli precedenti.

Sempre collegata alla batteria è, secondo Blayne Curtis e Tom O’Malley di Barclays, la decisione di Apple di allontanarsi da Lumentum e WIN Semiconductors come fornitori dello scanner LiDAR, che per iPhone 15 Pro dovrebbe essere Sony. Il rumor emerso ieri non è nuovo e già nelle passate settimane il popolare leaker Ming-Chi Kuo ne aveva parlato: il produttore giapponese dovrebbe fornire tutte le componenti del sensore. La scelta è legata non solo alla qualità ma anche all’efficienza e le prestazioni dello scanner, la cui versione di Sony avrebbe garantito un consumo minore di batteria a fronte di prestazioni migliorati.

Un’altra spinta al miglioramento della batteria dovrebbe darlo il nuovo modem 5G progettato internamente da Apple, anch’esso in fase di lancio sui nuovi iPhone.