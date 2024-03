iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte in sconto da Unieuro, con consegna veloce

Parallelamente agli sconti solo online di Unieuro, è attivo anche il volantino di Marzo 2024 della catena di distribuzione in cui tra i numerosi sconti proposti figura anche una riduzione molto interessante su iPhone 15 Pro Max nella variante da 256 gigabyte.

La variante in questione dell’iPhone 15 Pro Max ha 256 gigabyte di storage ed è caratterizzata dalla scocca titanio nera. Lo smartphone può essere acquistato al prezzo di 1369 Euro, in calo rispetto ai 1489 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 456,33 Euro con Klarna o PayPal a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 7 ed il 9 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio non è immediato ma comunque garantito a breve: basta scegliere il punto vendta più vicino ed il sistema provvederà a fornire una data di consegna più precisa.

Tramite la scheda prodotto è anche possibbile aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali della durata di 12 mesi a 167,99 Euro: questa protezione però non è in alcun modo collegata alla AppleCare+ di Apple.

Lo sconto sarà disponibile sia nei punti vendita fisici che online fino al 14 Marzo 2024.