Phonocut farà creare vinili in casa. In arrivo a Dicembre 2020

Si chiama Phonocut e, come indicato sul sito ufficiale, sarà disponibile in commercio a partire da Dicembre 2020 al prezzo di 1.212 Dollari. Si tratta di un'apparecchiatura destinata a diventare un must per gli audiofili più appassionati, in quanto consente di registrare un vinile da 10 pollici in casa.

Florian "Doc" Kaps, il creatore della società che ha sviluppato il prodotto, parlando con Wired ha precisato che alla base dell'intero progetto c'è la semplicità d'uso. L'idea è nata da un ragionamento molto semplice: "deve essere a prova d'idiota" e chiunque deve essere in grado di creare un vinile. Secondo Doc "il digitale ha un grosso problema: non è reale. E' facile da accedere, ma si può solo ascoltare e non si può vedere e toccare. Non si può leccarlo, annusarlo e toccarlo. Noi esseri umani abbiamo cinque sensi, ed alla fine della giornata abbiamo il bisogno di utilizzarli tutti per innamorarci, sentirci felici ed avere fiducia".

Tramite Phonocut, gli utenti saranno in grado di creare e registrare a casa dischi con quindici minuti di durata per ciascun lato. La speranza della società è cavalcare l'onda lunga del vinile, che negli ultimi tempi è tornato in auge.

KamranV, altro creatore del dispositivo, ha specificato grazie a Phonocut sarà possibile "crearlo e registrare in tempo reale un vinile per poi donarlo a qualcuno".