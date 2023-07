Photoshop accoglie l'IA Generativa di Firefly: arriva Generative Expand

Dopo l'annuncio di Adobe Firefly, arrivano altre interessanti novità a tema IA Generativa da parte di Adobe, che compie un altro passo in questa direzione svelando un nuovo e utile strumento per uno dei suoi software più apprezzati.

Infatti, su Adobe Photoshop arriva l'IA Generativa già preannunciata da tempo. Inizialmente in versione beta, il nuovo tool si chiama Generative Expand e va a utilizzare proprio la tecnologia già vista in azione in Firefly e che consente di espandere le immagini tramite l'IA andando oltre i limiti della foto stessa.

Generative Expand supporterà input testuali inviati in oltre 100 lingue differenti, aprendo le porte della sua potente IA generativa agli utenti di tutto il mondo.

Per utilizzarlo, ci basterà inserire come input testuale ciò che desideriamo che venga inserito nel contesto della nostra immagine. Come possiamo osservare nel caso in basso, si tratta di un ponticello in legno. Una volta isolato il soggetto, Generative Expand si occuperà di creare una scena completamente nuova negli spazi ora bianchi dell'immagine, semplicemente basandosi sulla nostra richiesta.

In maniera molto simile, partendo da una foto su Adobe Photoshop si potranno espandere i limiti della stessa andando a inventare di sana pianta il resto della scena, come si può vedere nel secondo esempio.

Insomma, un innesto sicuramente gradito e che farà la gioia degli amanti di questi utili strumenti basati sull'IA