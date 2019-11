Photoshop arriva su iPad: caratteristiche, prezzi e modelli supportati

A qualche settimana dall'annuncio ufficiale, Adobe ha finalmente rilasciato Photoshop per iPad. L'applicazione è disponibile direttamente sull'App Store, ma vediamo insieme i prezzi ed i modelli supportati.

Di seguito la lista dei modelli supportati:

iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi e Cellular)

iPad Pro (12,9 pollici) e 2a generazione

iPad Pro (10,5 pollici)

iPad Pro (9,7 pollici)

iPad di quinta generazione

iPad Mini 4

iPad Air 2.

Photoshop può essere scaricato ed usato gratuitamente per 30 giorni, dopo di che sarà necessario sottoscrivere un abbonamento Creative Cloud per continuare ad utilizzarlo. Coloro che posseggono già un abbonamento per l'app desktop di Adobe che copre anche Photoshop, non dovranno fare altro che inserire le credenziali nell'apposito form ed il gioco è fatto.

L'applicazione ha il pieno supporto ad Apple Pencil e permette di lavorare sui file PSD in maniera completa (è presente il supporto all'editing dei livelli, ad esempio), ed include un'interfaccia grafica touch-friendly ma che riprende comunque quella dell'app "classica".

Sarà anche possibile salvare i file nel cloud per continuare a lavorarci su desktop in un secondo momento. La speranza di Adobe è che questa build soddisfi a pieno tutte le richieste arrivate da parte degli utenti negli ultimi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni, a breve potrebbe arrivare su iPad anche Illustrator: l'annuncio è previsto a Novembre.