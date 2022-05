Photoshop per iPad sempre più vicino alla versione PC: le novità dell'aggiornamento

A quasi tre anni dal lancio della versione iPad di Photoshop, la potente applicazione per il fotoritocco per tablet si avvicina ulteriormente alla controparte PC. Con l’ultimo aggiornamento distribuito da Adobe, infatti, le novità sono davvero tante e rendono il tool ancora più potente.

Tra le novità del nuovo pacchetto Adobe troviamo la funzione “Riempi in base al contenuto”, una feature davvero molto importante in fase di ritocco delle immagini che consente di riempire le parti selezionate in una foto con contenuti che vengono campionati da altre parti della stessa immagine. In questo modo è, di fatto, più semplice per i fotografi e gli utenti rimuovere oggetti o apportare micro correzioni alle foto direttamente da iPad (ad esempio rimuovere un granello di polvere da una foto macro).

Non si tratta però dell’unica new entry della build 3.6 di Photoshop per iPad: Adobe porta infatti anche la possibilità di correggere le immagini con un un unico comando grazie al “Tono Automatico”, “Colore Automatico” e “Contrasto Automatico”, tutte e tre prese in prestito dalla controparte per Mac e Pc.

Inoltre, è stata anche introdotta la possibilità di ricevere feedback e collaboare con altri utenti attraverso le annotazioni ed i pin contestuali.

Su iPad è in arrivo anche un browser di caratteri, che andrà a semplificare il lavoro con il testo ed il caricamento dei propri font sul tablet.