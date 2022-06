Photoshop Web diventa gratuito per tutti: i test partono dal Canada

Adobe ha annunciato di aver dato il via ai test della versione gratuita di Photoshop Web, ed in futuro ha intenzione di renderla disponibile per tutti per far scoprire agli utenti le potenzialità della propria app.

I test sono iniziati dal Canada, dove gli interessati possono accedere a Photoshop Web tramite i loro account Adobe gratuiti. Gli sviluppatori descrivono il servizio come “freemium”, in quanto evidentemente alcune funzioni saranno eliminate e messe a disposizione solo degli abbonati paganti che acquistano la sottoscrizione completa. Tuttavia, gli utenti avranno la possibilità di accedere a tutte le funzioni di base della potente applicazione per il fotoritocco.

Maria Yap, VP of digital imaging di Adobe, afferma che “vogliamo rendere Photoshop più accessibile e garantire più facile accesso agli strumenti messi a disposizione”.

Photoshop Web è accessibile tramite il sito web dedicato dallo scorso Ottobre, ed offre tutti gli strumenti base per modificare le fotografie e le immagini. Con questo cambio di paradigma, Adobe mira ad attirare più utenti agli abbonamenti completi, facendogli “assaporare” le potenzialità (seppur parziali).

Nessuna informazione su se e quando questi test approderanno anche nel nostro paese, ed ovviamente vi terremo aggiornati non appena dovessero emergere ulteriori dettagli. Nel frattempo fatecelo sapere tramite i commenti cosa ne pensate.