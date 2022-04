Phrozen Sonic Mighty 8K, eccezionale early bird a tempo per i primi preorder

Nel panorama delle stampanti 3D MSLA Phrozen è uno dei produttori più apprezzati per via del suo rapporto qualità/prezzo e per una spinta innovativa con pochi pari nel settore. L'abbiamo già visto con il lancio della Sonic Mini 8K e oggi con un nuovo membro della famiglia Sonic.

La nuova arrivata si chiama Phrozen Sonic Mighty 8K ed è una stampante a lungo attesa dagli appassionati. Al momento non è ancora in vendita ma da pochi minuti sono attivi i preorder con delle interessanti offerte early bird. In particolare, queste promozioni a tempo saranno scaglionate perciò prima si effettuerà la prenotazione e maggiore sarà lo sconto ottenibile.

Dalle ore 16 alle 22 del 21 aprile 2022, sarà possibile ottenere uno sconto di ben 129 dollari sul prezzo di listino di 749 dollari (+100 dollari per lo starter pack) con il coupon "FLASHDEAL129". Passate le ore 22 del 21 aprile e fino al 25 dello stesso mese, lo sconto sarà di 99 dollari, applicando il codice "Mighty8K99". Infine, dal 26 aprile a 2 maggio 2022, applicando il buono "Mighty8K59" si potrà beneficiare di una riduzione di 59 dollari. Fortunatamente, l'Italia e la Svizzera rientrano tra i Paesi in cui è possibile effettuare il preordine.

Quanto alle specifiche, la Mighty 8K è una stampante dotata di display LCD monocromatico 8K da 10 pollici, con una risoluzione di 28 micron e volume di stampa di 21,8 x 12,3 x 23,5 cm. Si tratta di una soluzione intermedia, che si va a collocare nella gamma Sonic tra la Mini 8K e la Mega 8K. Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che di recente abbiamo avuto modo di mettere alla prova un'altra stampante 3D della stessa categoria, che potete scoprire nella nostra recensione della Anycubic Photon M3 Plus, prima stampante del brand con l'esclusivo sistema proprietario di auto-fill, gestione cloud e monitoraggio remoto tramite webcam.