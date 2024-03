Il Pi Greco ha 105 trilioni di cifre, ma ecco perché la NASA ne usa solo 16

Il fascino del Pi Greco è infinito come il numero stesso. Il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, noto per le sue cifre decimali infinite e non ripetitive. Ma sapevate che, per scrutare i misteri del cosmo, agli scienziati della NASA bastano appena le prime 15 cifre di questo numero irrazionale?

Sì, avete letto bene: in astronomia, dove si misurano distanze che sfidano l'immaginazione, le prime 16 cifre di Pi (3.141592653589793) sono più che sufficienti per risolvere la maggior parte dei calcoli matematici.

Questo dato curioso ci riporta ai banchi di scuola, dove abbiamo imparato che Pi è fondamentale per calcolare la circonferenza di un cerchio conoscendone il diametro o il raggio. E proprio per la sua importanza universale, ogni 14 marzo si celebra il Pi Day, in onore delle sue note cifre iniziali, 3.14. Con oltre 105 trilioni di cifre conosciute, grazie a un'impresa di calcolo durata 75 giorni, il resto delle cifre rimane un mistero insondabile.

Tuttavia, per le applicazioni pratiche e persino per le intricate esigenze della NASA, pochi numeri bastano a fare miracoli. Prendiamo, ad esempio, il nostro pianeta: utilizzando solo i primi 16 decimali di Pi per calcolarne la circonferenza, l'errore rispetto a un calcolo con centinaia di cifre sarebbe inferiore alla larghezza di un capello umano.

Anche per la sonda Voyager 1, ormai vagante nello spazio interstellare a oltre 30 miliardi di chilometri dalla Terra, l'uso di queste prime cifre di Pi rende il calcolo della circonferenza di un cerchio con tale raggio preciso fino a meno della larghezza di un dito mignolo, dimostrando ancora una volta l'incredibile efficacia di questa limitata serie di decimali.

Calcolare, ad esempio, la circonferenza di un cerchio che avvolge l'intero universo conosciuto, richiederebbe ben 38 cifre decimali di Pi per raggiungere una precisione paragonabile a quella con cui misuriamo l'ampiezza di un atomo.

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.