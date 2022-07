Che vi piaccia o no, i tacchi furono in realtà inventati per gli uomini

Sapete che i tacchi alti, in realtà, furono inventati esclusivamente per gli uomini? Prima di diventare simbolo di eleganza e sensualità femminile, questo tipo di calzature venivano indossate anche da soldati, aristocratici e reali, per usi specifici.

La mostra intitolata “Shoes: Pleasure and Pain”, organizzata al SCAD FASH Museum of Fashion dal Victoria and Albert Museum di Londra, ha come fine ultimo quello di mostrare l’evoluzione delle calzature, sia in ambito creativo che culturale. Le 200 paia di scarpe esposte, che vanno da antiche pantofole a moderne sneakers, sono delle vere e proprie fotografie di epoche e culture differenti.

Le informazioni che abbiamo ottenuto, circa la storia dei tacchi alti, si devono a Rafael Gomes, direttore delle mostre di moda per il Savannah College of Art and Design.

Pensateci bene, che finalità militari può avere la protuberanza che spunta sotto il tallone di un tacco? Per fissare i piedi alle staffe da cavalcatura ovviamente! Le calzature sono state ideate probabilmente in Persia, durante il XV secolo, e diffuse poi in Europa grazie ai migranti. Secondo gli occidentali, i tacchi alti conferivano potere e imponenza.

Sempre durante il XV secolo, anche la donna europea decise di avvicinarsi alla scarpa con supporto. Gli effetti furono immediati: da donne dell’alta borghesia sembravano diventare imponenti nobildonne autoritarie. Anche a Venezia furono molto apprezzate, non è raro trovare, per le strade della Laguna, gentiluomini e nobildonne che passeggiano con i tacchi, alti fino a 54 cm.

I grandi cambiamenti si hanno con il Re Sole: nel 1673, Luigi XIV introdusse alla corte francese scarpe con tacchi e suole rosse. Inoltre, polarizzò ulteriormente l’uso della calzatura verso la nobiltà reale, imponendo anche, a specifici colori, determinati gradi superiorità sociale e politica. L’iniziativa del sovrano dei Borbone sarà replicata poi in tutta Europa.

Fino al XX secolo, gireranno per il globo diverse varianti delle scarpe con tacco, la più famosa è senza ombra di dubbio “la fasciatura dei piedi cinese”, anche a causa dei dolori che riportavano gli indossatori.

Concludiamo questo viaggio nel passato con una figura iconica: Cenerentola. Quella di “Cinderella” è senza ombra di dubbio la storia più famosa al mondo che esplica lo status sociale di chi indossa una scarpa col tacco.

Avete mai notato che i giapponesi fanno lasciare agli ospiti le scarpe all'entrata delle propria abitazione? Dovremmo farlo anche noi.