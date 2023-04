Vi piacciono i broccoli? Uno studio spiega perché sono così importanti

Molteplici studi in passato hanno sottolineato l'importanza ed il valore nutritivo delle verdure crucifere, in particolare dei broccoli, tanto da supportare l'idea che siano veramente un "superfood". Ora, in un nuovo lavoro, i ricercatori della Penn State hanno scoperto nuovi benefici per la nostra salute legati all'assunzione di questo alimento.

Da diversi anni, infatti, era stato già dimostrato come un consumo abituale di verdure crucifere (che comprendono anche cavolfiori, cavoli e cavoletti di Bruxelles) porterebbe ad una concreta diminuzione dell'incidenza del cancro e del diabete di tipo 2.

Ora però, grazie a questo nuovo studio, si è anche scoperto che i broccoli contengono alcune molecole che, all'interno dei topi, si legano ad un recettore specifico aiutando a proteggere il rivestimento dell'intestino tenue, inibendo così lo sviluppo di alcune patologie.

Il Dott. Gary Perdew, della Pennsylvania State University, ha spiegato: "Sappiamo tutti che i broccoli fanno bene, ma perché? Cosa succede nel nostro corpo quando li mangiamo? La nostra ricerca sta aiutando a scoprire i meccanismi per cui i broccoli ed altri alimenti apportano benefici alla salute nei topi e probabilmente anche negli esseri umani".

"Questo lavoro fornisce infatti una forte evidenza scientifica sul ruolo nella dieta e nella prevenzione delle malattie delle verdure crocifere, come broccoli, cavoli e cavoletti di Bruxelles, che dovrebbero far parte di un normale e quotidiana alimentazione", ha aggiunto.

Nel loro studio, pubblicato sulle pagine della rivista Laboratory Investigation, Perdew e colleghi hanno scoperto che alcune molecole contenute nei broccoli, chiamate ligandi, che si legano (appunto) ad uno specifico recettore degli idrocarburi arilici (AHR), danno inizio ad una varietà di attività che influenzano le funzioni delle cellule intestinali.

Dai test effettuati in laboratori, il team ha scoperto che i topi non nutriti con i broccoli mancavano proprio di attività AHR, il che ha provocato una sostanziale alterazione della funzione della barriera intestinale, un ridotto tempo di transito del cibo nell'intestino tenue, una diminuzione del numero di cellule caliciformi e di muco protettivo, ed una diminuzione del numero di cellule enterocitarie.

Ha così spiegato il Dott. Perdew: "In poche parole, la salute intestinale dei topi che non sono stati nutriti con broccoli è stata compromessa in una varietà di modi noti per essere associati alla comparsa di diverse patologie".

"La nostra ricerca suggerisce quindi che i broccoli, e probabilmente anche altri alimenti simili, possono essere utilizzati come fonti naturali di ligandi AHR e che le diete ricche di questi elementi contribuiscono alla resilienza ed alla salute dell'intestino tenue", ha aggiunto.

A proposito di alimentazione, sapete che mangiare cibo ultra processato porta a declino cognitivo? Meglio quindi sfruttare i vantaggi di una dieta mediterranea.