A tutti piacciono gli stessi colori: uno studio sembra confermarlo

I ricercatori giapponesi della Toyohashi University in collaborazione con quelli dell’Università di Minho in Portogallo hanno condotto uno studio sugli apprezzamenti dei colori fra i vari popoli del mondo pubblicato su Scientific Report.

Il colore è uno degli elementi visivi che influenza notevolmente le preferenze personali quali ad esempio l’abbigliamento. La sua importanza si riscontra nei dipinti. È attraverso questi che gli artisti infatti, tendono ad esprimere la loro esperienza estetica personale e la loro sensibilità.

Nel corso degli anni sono stati effettuati molteplici studi sulla preferenza del colore ma tuttavia, poche sulle differenze di preferenza tra i vari individui. In virtù di questo, la ricerca condotta dalla Toyohashi University rappresenta un tassello molto importante in questa nuova curiosa frontiera.

I ricercatori hanno mostrato a 35 persone alcuni dipinti astratti e figurativi sia occidentali che giapponesi, ed ognuno di questi è stato presentato in quattro versioni. Oltre l’originale, gli altre tre sono stati visionati dai partecipanti con colori appositamente alterati.

Lo studio ha evidenziato che nel 70% dei casi le persone preferivano gli originali anche quando non riconoscevano quello specifico dipinto. Inoltre, anche nel momento in cui il quadro è stato scomposto in pezzi poi successivamente “rimontati” in modalità differenti, lo studio ha riscontrato che ben il 60% delle persone ha continuato a preferire l’insieme dei colori originari.

Indipendentemente quindi, dalla nazionalità, dalle differenze nei dipinti giapponesi e occidentali e dalle differenze fra i dipinti figurativi e astratti vi è sempre la tendenza nel preferire il colore originale.

Il team di scienziati è giunto alla conclusione che la bellezza nei confronti dei dipinti e delle arti figurative dipende anche dal funzionamento del nostro occhio e che, probabilmente, i pittori di tutto il mondo presentano un gusto simile per la bellezza dei colori non per motivi legati alla propria cultura o al proprio background sociale, che a quanto pare sembrerebbero non contare molto, ma molto più semplicemente, per ragioni biologiche innate e non modificabili che accomunerebbero gli individui di tutto il mondo.

