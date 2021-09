Ti piace l'odore dell'erba fresca appena tagliata? Viene prodotto dal dolore delle piante

A tutti noi è capitato almeno una volta di sentire l'odore dell'erba appena tagliata. Per molte persone questo è un buon odore ma il motivo per cui le piante rilasciano tali composti chimici nell'aria è più macabro di quello che credi!

Gli scienziati hanno affermato che quando vengono attaccate da insetti o... tosaerba, le piante possono rilasciare questi composti chimici per comunicare con i loro simili e avvertirli di imminenti attacchi. In pratica, è il loro modo per "urlare".

Quando sono stati condotti gli studi sul tabacco selvatico gli scienziati tedeschi hanno notato che quando erano infestate dai bruchi Manduca sexta, le piante riuscivano a produrre delle sostanze chimiche tali da attirare insetti predatori dei bruchi, i Geocoris, della famiglia dei geocoridi o conosciuti anche come "gli insetti dagli occhi grandi".

I ricercatori hanno inoltre scoperto, come in realtà già ipotizzavano, che i segnali chimici delle piante vengono alterati dalla saliva dei bruchi Manduca sexta, anche se non è chiaro il modo in cui ciò avviene.

Si tratta di una specie di predatori benefici in quanto la loro funzione è soprattutto quella di mangiare i parassiti in modo tale da tenere entro livelli accettabili le popolazioni di insetti. Spesso vengono confusi con la cimice, a causa del colore, che invece è proprio un parassita.

Dunque, quello che sappiamo è che sebbene molto rudimentale, potrebbe esistere qualcosa di simile ad una forma di linguaggio tra piante basata su queste produzioni di composti chimici che si disperdono nell'aria.

É interessante perché come abbiamo già raccontato precedentemente, non vi é modo né vantaggio per le piante di sviluppare un'intelligenza o una coscienza attraverso qualcosa che somigli ad un "cervello", dunque il loro sistema di comunicazione è per noi qualcosa di assolutamente sconosciuto e attualmente inspiegabile, quasi "alieno".

Le piante, quali hanno una reazione piuttosto singolare se crescono vicino ad un cadavere, sono creature molto affascinanti e sorprendenti per questo continueranno ad essere studiate, almeno fino a quando tutto non sarà più chiaro e comprensibile per noi!