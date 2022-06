Ti piace il rap? MTV Spit con Marracash disponibile integralmente in streaming

A qualche mese dalla pubblicazione online della prima puntata di MTV Spit, torniamo sull'argomento per segnalarvi la disponibilità in streaming della prima stagione del programma condotto da Marracash, che si può ora guardare integralmente e in modo ancora più comodo che in passato.

Infatti, MTV Italia ha deciso di pubblicare tutti i 9 episodi dello show originariamente andato in onda nel 2012 direttamente su YouTube. Il metodo di pubblicazione è stato tra l'altro interessante, dato che ha visto il rilascio di un episodio alla volta, di venerdì in venerdì, fino ad arrivare al finale di Stagione, reso disponibile sulla piattaforma di Google nella giornata del 3 giugno 2022.

Insomma, se volete vedere (o rivedere) all'opera in freestyle rapper come Nitro, Fred De Palma, Rancore, Kiave ed Ensi, ora potete farlo comodamente dal vostro dispositivo di fiducia. Tra l'altro, nel corso della prima Stagione compaiono anche giudici come Morgan, J-Ax, Mastafive, Niccolò Agliardi e molti altri (che non vi spoileriamo, ma ogni puntata può riservare sorprese).

In ogni caso, abbiamo creato una playlist accessibile direttamente su YouTube, che vi consente di passare rapidamente da una puntata all'altra, navigando all'interno del canale YouTube di MTV Italia. Per il resto, un po' a sorpresa, venerdì 17 giugno 2022 è stato pubblicato anche il primo episodio della seconda Stagione di MTV Spit.