Vi piacerebbe controllare il ventilatore con la voce? C'è l'offerta Amazon

Andando oltre alle offerte Amazon Seconda mano, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre promozioni. Nel caso sia di vostro interesse poter controllare il ventilatore con la voce senza fare troppi sforzi in queste calde giornate, potrebbe infatti interessarvi dare un'occhiata a un'offerta relativa a un ventilatore smart.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il modello Dreo Nomad One S Smart Tower Fan viene proposto a un prezzo di 89,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo mediano è di 99,99 euro, dunque di base c'è un possibile risparmio del 10%.

Non è però finita qui, in quanto si può anche applicare un coupon di 10 euro, così da far dunque scendere ulteriormente il prezzo finale. Basta semplicemente spuntare la casella "Applica coupon" per procedere in tal senso: lo sconto verrà poi applicato al checkout. In ogni caso, dai termini legati all'iniziativa apprendiamo che il tutto sarà valido fino al 6 agosto 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

In ogni caso, vale la pena notare che il ventilatore a torre Dreo Nomad One S Smart Tower Fan può essere controllato anche mediante smartphone e apposito telecomando. Ciò che non passerà inosservato per chi è alla ricerca di un prodotto smart sono però i comandi vocali tramite Amazon Alexa, che tuttavia richiedono chiaramente l'uso in abbinata di un dispositivo Alexa (venduto separatamente). Potrebbe insomma interessarvi approfondire per bene quanto proposto da questa soluzione, ma capite che in un periodo di caldo record il tutto potrebbe potenzialmente fare gola a più di qualcuno.

