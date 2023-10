Vi piacerebbe l'interruttore per il cervello? Ecco, Windows 11 lo avrà!

Dopo aver visto come usare Copilot su Android, è la stessa Microsoft a darci un nuovo spunto per parlare del nuovo assistente per i suoi sistemi operativi.

Da poco più di un mese, infatti, Microsoft ha svelato l'integrazione di Copilot in Windows con una lunga serie di nuove possibilità rese possibili dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel sistema che andrà a prendere di fatto il posto di Cortana.

In attesa di scoprire se e quando Copilot arriverà in maniera definitiva e ufficiale anche in Italia, Microsoft sta già lavorando per renderlo meno invasivo per gli utenti che non desiderano averci a che fare o che, al contrario, lo vogliono pronto all'uso a ogni accensione del PC.

In altre parole, si sta lavorando su una nuova impostazione che, se accesa, consente di caricare Copilot a ogni avvio del sistema operativo. Quando disattivata, invece, l'utente potrà aprirlo solo a propria discrezione.

Attualmente, questa impostazione è disponibile nella scheda Personalizzazione delle Impostazioni di sistema, ma solo nel canale Dev a partire dalla build 23575.

Per abilitare l'impostazione, però, è necessario passare da ViveTool e attivare la feature con ID 45690501.

Una volta abilitata la funzionalità, sarà necessario il riavvio del PC. Naturalmente, l'opzione sarà disponibile solo se nel vostro caso Copilot è già attivo. Altrimenti, sarà necessario attivare anche lui tramite ViveTool.