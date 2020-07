La piaga delle locuste in Africa sta mandando un messaggio importante agli umani

Mentre state leggendo, in Africa orientale si sta verificando quella che è considerata la peggiore piaga delle locuste regionali degli ultimi decenni. Dal Kenya all'Etiopia e allo Yemen, arrivando fino a parti dell'India settentrionale, migliaia di miliardi di insetti stanno divorando e distruggendo i preziosissimi pascoli e raccolti delle regioni.

L'entomologo Dino Martins, vede questo evento come l'avvertimento più esistenziale della natura: "c'è un messaggio più profondo in quello che sta accadendo, e il messaggio è che stiamo cambiando l'ambiente". Il degrado ambientale locale, il pascolo eccessivo, la deforestazione e l'espansione dei deserti, infatti, stanno creando le condizioni ideali per far crescere sempre più locuste secondo quanto afferma l'esperto in un'intervista all'Harvard Gazette.

I primi grandi sciami sono emersi alla fine dell'anno scorso - dopo delle condizioni climatiche insolitamente calde e umide - in centinaia di miliardi. Ad aprile, invece, la seconda generazione ha toccato i trilioni. Ma non è finita qui: la terza generazione dovrebbe emergere a luglio con un numero ancora maggiore.

Sono state proprio le condizioni meteorologiche a far prosperare in un modo senza precedenti queste creature. Finora, oltre mezzo milione di ettari di terra in questa regione del mondo sono stati trattati con pesticidi, "salvando" i raccolti per coprire il fabbisogno di cereali per quasi 8 milioni di persone. Tuttavia, trattare enormi aree con pesticidi è terribile per la biodiversità. Bill Hansson, un ecologo chimico del Max Planck Institute in Germania, è preoccupato dell'uccisione di altri insetti importantissimi nel processo, come le api.

La battaglia contro le locuste è ancora lungi dall'essere dichiarata vinta (e il martello dell'alba non ci serve a niente questa volta, N.d.R).