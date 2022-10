La piaga del Play Store e delle app legate al calcio gratis in classifica

Mentre la GDF prosegue nella lotta a IPTV e pezzotto, sul Play Store di Google alcune applicazioni "sospette" si stanno facendo strada tra le classifiche dei software più scaricati.

Infatti, al momento in cui scriviamo, al primo posto nella classifica delle app gratuite di Google Play c'è Live Football TV HD, che ha raccolto oltre 100.000 download. A saltare all'occhio sono le recensioni degli utenti, in cui si legge, ad esempio, "la prima partita del campionato di Serie A l'ho sentita in italiano" e ancora "Perfetta per lo smartphone, si vede benissimo in HD. Per il tablet servirebbero più partite trasmesse in FHD".

A pubblicare l'app è uno sviluppatore che ha solamente questo software disponibile sul Play Store. Il pattern si ripete inoltre per diverse altre applicazioni che attualmente risultano nella top 100 delle app gratuite più scaricate di Google Play. Si va da Live Football TV - HD (oltre 100.000 download, 18esima in classifica) a Live Football TV HD (oltre 50.000 download, 59esima in classifica). In parole povere, anche il nome sembra essere sempre molto simile, se non uguale.

Insomma, sembra proprio che la situazione legata alle classifiche delle app più scaricate del Play Store sia quantomeno "intricata". In ogni caso, a giudicare dai commenti degli utenti, sembra che queste app monetizzino inserendo molta pubblicità.