Piaggio dà il via al progetto della Vespa Elettrica: produzione da settembre

L'elettrica fa volare il titolo Piaggio in borsa, che a seguito dell'annuncio ufficiale di oggi ha guadagnato l'1,2 per cento. La società di Pontedera, infatti, ha annunciato che la prossima settimana partirà ufficialmente la produzione della Vespa Elettrica.

La due ruote più famosa al mondo, simbolo dell'Italia e del Made in Italy, che ha sfondato non solo nel Bel Paese ma anche all'estero, potrà essere ordinata anche online in questa particolare veste.

Caratterizzata da una power unit da 4 kilowatt, garantirà prestazioni che, almeno a giudicare da quanto affermato ed in attesa delle prove reali, non si discosteranno in alcun modo dalla variante tradizionale da 50 centimetri cubici. Secondo Piaggio, questa nuova Vespa Elettrica sarà l'ideale per muoversi in città, dal momento che una singola ricarica garantirà un'autonomia di 100 chilometri.

Il progetto era stato presentato lo scorso mese di Novembre a Milano e, nonostante le critiche dei tradizionalisti più convinti, ha visto il figlio di Roberto Colaninno, Michele, tra i principali fautori, che proietta lo storico marchio nel futuro. Piaggio infatti punta ad arrivare alla mobilità assista da droni, che la compagnia sta mettendo a punto sotto i nomi in codice Gita e Kilo in quel di Boston.

La produzione comincerà ufficialmente la prossima settimana, con la disponibilità prevista per il prossimo mese di Ottobre. A Marzo arriverà la variante ad alimentazione ibrida, che probabilmente andrà maggiormente incontro al mercato italiano, vista la carenza di infrastrutture a livello di rete di ricarica.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui sei mila Euro, ma ad oggi ancora non sono disponibili indicazioni più precise. A livello tecnologico, la nuova Vespa Elettrica si avvarrà della piattaforma già pronta da tempo e che mira a connettere lo scooter con lo smartphone.