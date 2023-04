Trovato un pianeta pieno di acqua intorno a una stella come il Sole

Gli scienziati studiano costantemente i dati dei telescopi spaziali per trovare dei mondi simili al nostro. Così, recentemente, gli addetti ai lavori hanno trovato un mondo chiamato TOI-733b poco meno del doppio del raggio della Terra e che orbita attorno a una stella poco più piccola del Sole a 245 anni luce di distanza da noi.

Secondo quanto riportato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, ma prima ancora disponibile sul server di prestampa arXiv, le misurazioni della sua densità suggeriscono che il mondo possa aver perso la sua atmosfera o essere un mondo acquatico coperto dall'oceano. Tuttavia, a causa della sua vicinanza con la stella madre (poiché completa un giro in soli 4,5 giorni), l'acqua potrebbe presto evaporare e far diventare il mondo una "roccia nuda" (alle volte invece succede il contrario).

TOI-733b ha una densità di 3,98 grammi per centimetro cubo: meno della densità della Terra, che si attesta a 5,51 grammi per centimetro cubo. Non conoscendo la composizione del corpo celeste gli addetti ai lavori, in base ai dati a disposizione, hanno azzardato un'atmosfera di idrogeno ed elio simile a Nettuno, che probabilmente è già andata perduta.

Tuttavia, se così fosse, l'esopianeta ha riformato un'atmosfera secondaria di elementi più pesanti. È anche possibile che sia un mondo oceanico che, nonostante abbia perso idrogeno ed elio, avrebbe comunque un'atmosfera ricca di vapore acqueo, più resistente ai processi di fotoevaporazione. "Pur andando oltre lo scopo di questo documento, trovare una risposta a questa domanda avrà ampie implicazioni sulla nostra comprensione degli esopianeti", scrivono i ricercatori.

La risposta non può essere (ancora) data poiché gli addetti ai lavori studieranno il mondo per trovare una soluzione.