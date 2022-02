In questo pianeta alieno chiamato WASP-121b piovono rubini e zaffiri

Sono tanti i pianeti che possono essere trovati nella nostra galassia e, giorno dopo giorno, gli esperti trovano nuovi mondi incredibili. Uno di questi è WASP-121b, stiamo parlando di un gigante gassoso gioviano caldo che ha una temperatura di migliaia di gradi. Adesso, per la prima volta, gli scienziati hanno scoperto una curiosa caratteristica.

Come riportato sulla rivista Nature Astronomy, un team di scienziati ha monitorato l'emissione di acqua sul lato diurno e sul lato notturno - poiché il pianeta è bloccato nella sua orbita, avrà sempre un lato esposto verso la sua stella e un lato opposto in buio perenne.

Nella parte di giorno, le molecole d'acqua si rompono e la temperatura è di circa 3000 °C; qui c'è abbastanza caldo per far separare l'ossigeno dall'idrogeno, ma non per molto. Poiché ci sono dei venti così potenti che si muovono a 5 chilometri al secondo, idrogeno e ossigeno - dopo essere stati portati sul lato oscuro - si ricombinano per formare vapore acqueo.

"Abbiamo visto questa caratteristica dell'acqua e mappato com'è cambiata in diverse parti dell'orbita del pianeta. Questo codifica le informazioni su ciò che la temperatura dell'atmosfera del pianeta stia facendo in funzione dell'altitudine", afferma Thomas Mikal-Evans del Max Planck Institute per l'astronomia, autore principale dello studio.

La temperatura in tutto il pianeta non diventa mai abbastanza bassa da consentire la formazione di nubi d'acqua, e le nuvole del pianeta sono fatte di metalli come ferro, magnesio e vanadio. Gli esperti sono rimasti molto sorpresi di non aver rilevato alluminio e titanio, ma forse c'è una soluzione. Quando l'alluminio si condensa con l'ossigeno, forma un composto noto come corindone, quando quest'ultimo contiene impurità crea a sua volta quelli che vengono chiamati rubini e zaffiri. Mentre su Nettuno piovono diamanti, su WASP-121b potrebbero piovere rubini e zaffiri.