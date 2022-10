Sul nostro pianeta ci sono degli animali che sono immortali, ecco quali

Vi abbiamo già parlato degli animali più longevi del nostro pianeta in un nostro articolo, scoprendo come le spugne di vetro possano vivere a lungo sulla Terra. Un precedente studio del 2012, infatti, stimava che una di questa creatura appartenente alla specie Monorhaphis chuni avesse circa 11.000 anni... ma ne esistono di più vecchie.

Secondo l'American Museum of Natural History la Turritopsis dohrnii è la medusa immortale perché può potenzialmente vivere per sempre: iniziano la vita come larve prima di stabilirsi sul fondo del mare e trasformarsi in polipi, per poi svilupparsi nello "stadio finale" in vere e proprie meduse che nuotano liberamente nell'oceano.

Tuttavia le T. dohrnii possono ri-trasformarsi in polipi se sono danneggiati fisicamente o muoiono di fame per poi tornare nuovamente al loro stato di medusa. Originarie del Mar Mediterraneo, queste creature possono invertire il loro ciclo vitale più volte e quindi potrebbero non morire mai di vecchiaia nelle giuste condizioni; con una grandezza di 4,5 millimetri di diametro, se non vengono mangiati da altri pesci possono essere considerate effettivamente immortali.

C'è anche un'altra creatura nella lista: l'Hydra, che fa parte di un gruppo di piccoli invertebrati con corpi morbidi che ricordano leggermente le meduse. Questi sono invertebrati in gran parte costituiti da cellule staminali che si rigenerano continuamente attraverso la duplicazione o la clonazione. Muoiono in condizioni naturali a causa di minacce come predatori e malattie, ma senza questi pericoli esterni potrebbero continuare a rigenerarsi per sempre e sono considerati immortali dagli scienziati.