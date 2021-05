Questo pianeta appena scoperto è più caldo della lava fusa

È stato scoperto un nuovo pianeta infernale che è stato chiamato TOI-1431b. Segnalato per la prima volta agli addetti ai lavori nel 2019 da parte del Training Exoplanet Survey Satellite della NASA, gli astronomi hanno confermato la scoperta del mondo alieno con delle osservazioni di follow-up.

Il corpo celeste è noto anche come MASCARA-5b, si trova a circa 490 anni luce dalla Terra ed è tre volte più grande di Giove. Il mondo orbita così vicino alla sua stella che completa un giro in soli due giorni e mezzo; non per niente è stato inserito all'interno della classifica dei pianeti più caldi mai scoperti fino ad oggi.

Le temperature sono abbastanza alte da vaporizzare la maggior parte dei metalli e TOI-1431b è persino più caldo di alcune stelle nane rosse. "Il pianeta è più caldo del punto di fusione della maggior parte dei metalli e più caldo della lava fusa. In effetti, la temperatura diurna del pianeta è più calda del 40% delle stelle in la Via Lattea. La temperatura del pianeta si sta avvicinando a quella dello scarico di un motore a razzo", ha dichiarato l'astrofisico Brett Addison.

Il pianeta ha anche un'altra peculiarità molto interessante: la sua orbita è retrograda, ovvero si muove nel verso opposto a quello normalmente atteso. “Se guardi il Sistema Solare , tutti i pianeti orbitano nella stessa direzione in cui ruota il Sole e sono tutti lungo lo stesso piano. L'orbita di questo nuovo pianeta è così inclinata che in realtà sta andando nella direzione opposta alla rotazione della sua stella ospite", spiega infine Addison.