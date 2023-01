In questo nuovo pianeta appena scoperto si festeggia il capodanno 6 volte al mese

Recentemente gli astronomi hanno individuato un corpo celeste tre volte più grande di Giove, in orbita attorno a una stella nana, che si trova a circa 530 anni luce dalla Terra e completa un giro intorno alla sua stella ogni 120 ore. Ciò vuol dire che se vivessi qui festeggeresti il capodanno 6 volte al mese.

Il pianeta, chiamato TOI-778 b, è un quello che gli scienziati chiamano "gioviano caldo", ovvero un mondo simile a Giove ma situato in estrema prossimità della sua stella che lo rende incandescente. Questa vicinanza dà origine a condizioni estreme: temperature così alte da poter vaporizzare il ferro e un'orbita che completa un giro ogni poche ore.

Se si vivesse in questo pianeta, quindi, festeggereste un nuovo anno praticamente ogni 5 giorni. Per farvi capire la vicinanza estrema, vi basti sapere che Mercurio, il pianeta più vicino al sole del nostro Sistema Solare, si trova a circa 46 milioni di km dalla nostra stella. TOI-778 b, invece, soggiorna a 9 milioni di chilometri di distanza.

Certo, ovviamente non potreste festeggiare nulla perché è impossibile per qualsiasi forma di vita conosciuta vivere sulla superficie di un corpo celeste del genere... ma fortunatamente per noi gli addetti ai lavori scoprono (quasi) ogni giorno nuovi pianeti. Oltre a questi due che potrebbero ospitare acqua liquida, il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA ha finora rivelato oltre 6.000 esopianeti.

Insomma, chissà quale altre meraviglie scopriranno gli scienziati.