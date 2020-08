Sul nostro pianeta stanno per arrivare, per la prima volta, dei 'pezzi' di un asteroide

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine della sonda Hayabusa2, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Giapponese con lo scopo di raggiungere l'asteroide 162173 Ryugu e prelevare dei campioni da riportare poi sul nostro pianeta. Bene, finalmente il veicolo spaziale sta per ritornare sulla Terra ed è tutto pronto per accoglierlo.

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), che gestisce la missione, ha pianificato da tempo di far atterrare la capsula nel deserto dell'Australia. Adesso sembra essere tutto pronto, poiché anche l'Australia ha dato la sua approvazione ufficiale per l'atterraggio.

"Sono lieto di aver dato il segno di approvazione per l'atterraggio di Hayabusa2 nella zona proibita di Woomera e sono entusiasta che JAXA abbia scelto di collaborare con noi per il rientro della capsula", ha dichiarato Karen Andrews, ministro australiano dell'Industria, della Scienza e della Tecnologia. "Questa missione è un'impresa scientifica e tecnica molto importante, poiché è il primo campione di asteroidi mai restituito alla Terra".

Hayabusa2 ha letteralmente fatto esplodere la superficie di Ryugu, creando un cratere artificiale per raccogliere i pezzi. Una volta tornati sulla Terra, i campioni saranno cruciali per lo studio di queste rocce cosmiche. "Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per il sostegno del governo australiano e delle molteplici organizzazioni in Australia per la loro cooperazione", dichiara il presidente della JAXA, Hiroshi Yamakawa, in una dichiarazione. "Continueremo a prepararci per la missione nel dicembre 2020 in stretta collaborazione con il governo australiano".