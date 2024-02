Verso un pianeta bollente: la soglia dei 2° arriverà prima del previsto?

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change ha scatenato un dibattito acceso tra gli scienziati, sostenendo che il riscaldamento globale potrebbe raggiungere la soglia critica di 2 gradi Celsius già entro il 2030. La notizia arriva proprio dopo che la comunità scientifica è rimasta sorpresa per il caldo estremo del 2023.

Lo studio è stato condotto su una specie di spugna, Ceratoporella nicholsoni, nota per la sua longevità. La tecnica è paragonabile alla lettura degli anelli degli alberi per calcolarne l'età. In questo caso analizzando il rapporto tra le sostanze assorbite dalla spugna, i ricercatori hanno ricostruito un record di temperatura degli ultimi 300 anni e hanno suggerito un inizio del riscaldamento globale già negli anni '60 del XIX secolo, molto prima di quanto stimato dall'IPCC, ed una previsione dei 2°C entro il 2030.

Non c'è da stupirsi considerando che abbiamo già superato il limite di riscaldamento di 1,5°C ad inizio febbraio 2024. I risultati di questo studio però trovano già dei detrattori nella comunità scientifica: alcuni hanno messo in discussione la rappresentatività delle temperature del Mar dei Caraibi per l'intero pianeta, sottolineando la complessità e l'eterogeneità delle dinamiche oceaniche. Anche la decisione di correlare i dati delle spugne con le temperature superficiali globali del mare è stata vista con scetticismo, poiché potrebbe non riflettere accuratamente le variazioni regionali.

Nonostante le controversie, lo studio ha il merito di sollecitare ulteriori indagini e discussioni sulle metodologie per la stima delle variazioni climatiche e sulle urgenze imposte dal cambiamento climatico in corso.

Su un aspetto però gli studiosi sono concordi: c'è la necessità di adottare misure efficaci per mitigare gli effetti del riscaldamento globale, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.