Il nostro pianeta è più caldo che mai: cosa succederà in futuro?

L'annuncio dei dati sulla temperatura globale da parte della NASA e della NOAA (l'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica degli Stati Uniti), così come vi abbiamo riportato recentemente, ha rivelato che il nostro pianeta continua a diventare sempre più caldo. Cosa significa questa cosa per la Terra?

Secondo Gavin Schmidt, scienziato del clima e direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA, gli impatti sono già visibili intorno a noi: un numero maggiore di incendi, ondate di caldo, siccità sempre più comuni, cambiamenti del livello del mare nell'Artico, cambiamenti nelle precipitazioni e scioglimento delle calotte glaciali.

"Questo è guidato dalle nostre emissioni di anidride carbonica, metano e altri gas a effetto serra", continua Schmidt. Non siamo così lontani dal raggiungere la temperatura che l'Accordo di Parigi vuole evitare a tutti i costi, ovvero gli 1.5 °C. "Probabilmente raggiungeremo il nostro primo anno sopra i 1,5 gradi entro la fine di questo decennio, entro il 2030 circa", afferma l'esperto.

Pensate che questo numero non possa influire sul nostro pianeta? "Un ottimo modo per concettualizzarlo", continua lo scienziato del clima. "è ricordare che l'ultima era glaciale era solo di circa 5 gradi Celsius più fredda dei livelli preindustriali. I quasi due gradi che abbiamo riscaldato dal 19° secolo, è come un quarto di un'era glaciale, ma nella direzione opposta".

Stiamo già assistendo agli impatti, e continuando così le cose potranno solo peggiorare.