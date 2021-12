É stato trovato un pianeta con un campo magnetico fuori dal nostro Sistema Solare

Degli astronomi, secondo quanto affermato in un nuovo grande studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, hanno scoperto per la prima volta un pianeta con un campo magnetico all'infuori del Sistema Solare. Si tratta di una grande scoperta, soprattutto perché questo "scudo magnetico" è essenziale per lo sviluppo della vita.

Le osservazioni del telescopio spaziale Hubble del pianeta HAT-P-11b parlano chiaro: un flusso di particelle di carbonio cariche sostengono che questa sia una prova convincente della presenza di un forte campo magnetico. A proposito, sapete che l'estinzione dei Neanderthal potrebbe essere stata causata dal campo magnetico della Terra?

"Questa è la prima volta che la firma del campo magnetico di un pianeta extrasolare viene rilevata direttamente su un pianeta al di fuori del nostro sistema solare" ha dichiarato il professor Gilda Ballester della University of Arizona. "Un forte campo magnetico su un pianeta come la Terra può proteggere la sua atmosfera e la sua superficie".

HAT-P-11b è un pianeta leggermente più grande di Nettuno e più caldo di Venere, quindi non è sicuramente un luogo probabile per la vita. Si trova, inoltre, a 123 anni luce di distanza e studiarlo - soprattutto per quanto riguarda la distanza - non è per niente facile. Cinque anni fa i segnali radio provenienti da HAT-P-11b venivano attribuiti a frequenti e potenti fulmini che creavano acido cianidrico nella sua atmosfera.

Insomma, sicuramente una grande scoperta. In primis perché adesso conosciamo non più otto pianeti con un campo magnetico, ma nove. Visto l'argomento, vi siete ma chiesti cosa succederebbe se il campo magnetico della Terra scomparisse? Nulla di buono.