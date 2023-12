Questo pianeta è così colossale che sta spingendo via persino il suo sole

Immaginate di essere un agricoltore alla ricerca di uova nel pollaio e di trovare, invece di un uovo di gallina, un uovo di struzzo, molto più grande di quanto una gallina possa deporre. Questa è la sorpresa che hanno provato gli astronomi quando hanno scoperto un pianeta massiccio, 13 volte più pesante della Terra.

Il corpo celeste è stato scoperto intorno a una stella rossa fredda e tenue, nove volte meno massiccia del nostro Sole, all'inizio di quest'anno. La stella più piccola, chiamata di tipo M, non è solo più piccola del Sole nel sistema solare terrestre, ma è anche 100 volte meno luminosa. Un astro del genere non dovrebbe avere la quantità necessaria di materiale nel suo disco di formazione planetaria per dare origine a un pianeta così massiccio.

Nell'ultimo decennio, il team dietro lo studio ha progettato e costruito un nuovo strumento alla Penn State in grado di rilevare la luce di queste stelle fredde e tenue a lunghezze d'onda oltre la sensibilità dell'occhio umano, nel vicino infrarosso, dove tali stelle fredde emettono la maggior parte della loro luce. Collegato al telescopio Hobby-Eberly da 10 metri in Texas occidentale, il nostro strumento, soprannominato Habitable Zone Planet Finder, può misurare il sottile cambiamento nella velocità di una stella mentre un pianeta la tira gravitazionalmente.

Questa tecnica, chiamata tecnica della velocità radiale, è ottima per rilevare gli esopianeti. La scoperta di LHS 3154b, un pianeta massiccio in orbita ravvicinata attorno alla fredda e tenue stella di tipo M LHS 3154, è stata una vera sorpresa. I pianeti si formano in dischi composti da gas e polvere. Questi dischi uniscono i grani di polvere che crescono in ciottoli e alla fine si combinano per formare un nucleo planetario solido. Una volta formato il nucleo, il pianeta può attrarre gravitazionalmente la polvere solida, così come il gas circostante come idrogeno ed elio.

Ma ha bisogno di molta massa e materiali per farlo con successo. Questo modo di formare i pianeti è chiamato accrescimento del nucleo. Una stella con una massa così bassa come LHS 3154, nove volte meno massiccia del Sole, dovrebbe avere un disco di formazione planetaria corrispondentemente a bassa massa. Un disco tipico attorno a una stella di massa così bassa semplicemente non dovrebbe avere abbastanza materiali solidi o massa per essere in grado di realizzare un nucleo abbastanza pesante per creare un tale pianeta.

Dalle simulazioni al computer condotte dal nostro team, abbiamo concluso che un tale pianeta richiede un disco almeno 10 volte più massiccio di quanto normalmente si supponga dalle osservazioni dirette dei dischi di formazione planetaria.