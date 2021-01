È stato trovato il primo pianeta come Giove senza nuvole

In un nuovo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal Letters, degli astronomi hanno riportato la scoperta del primo pianeta simile a Giove senza nuvole o foschia nella sua atmosfera osservabile. Si chiama WASP-62b ed è stato rilevato per la prima volta nel 2012. La sua atmosfera, però, non era mai stata studiata da vicino... fino ad ora!

Utilizzando il telescopio spaziale Hubble, gli esperti hanno registrato dati e osservazioni del pianeta utilizzando la spettroscopia, lo studio della radiazione elettromagnetica per rilevare elementi chimici. Sono state condotte anche osservazioni alla luce visibile, che possono rilevare la presenza di sodio e potassio nell'atmosfera di un pianeta.

Gli astronomi erano poco interessati sul pianeta inizialmente, fin quando hanno scoperto la verità sul corpo celeste. Il team, infatti, è stato in grado di visualizzare completamente la presenza di sodio nei dati. La presenza di nuvole o di foschia nell'atmosfera oscurano la firma completa del sodio, e gli astronomi di solito riescono a distinguere solo piccoli accenni della sua presenza.

I pianeti senza nuvole sono estremamente rari; gli astronomi stimano che meno del 7% degli esopianeti abbia atmosfere limpide. Capirete, quindi, che si tratta di una grande scoperta. Gli esperti ritengono che lo studio degli esopianeti con atmosfere senza nuvole possa portare a una migliore comprensione sulla loro formazione, poiché è più facile studiare la composizione chimica dei pianeti.