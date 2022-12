In tutto il pianeta continuano a crearsi piccoli laghi ed è un problema serissimo

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, gli scienziati hanno notato che un numero sempre più crescente di "piccoli laghi" stanno continuando a crearsi sempre di più sulla Terra. Per farvi capire, tra il 1984 e il 2019, le superfici dei laghi globali sono aumentate di oltre 46.000 chilometri quadrati: questo è un problema.

Il motivo? Anidride carbonica, metano, protossido di azoto e altri gas vengono costantemente prodotti da questi specchi d'acqua, a causa dei batteri e dei funghi che si nutrono sul fondo (come questa brutta sorpresa in Alaska); creando un aumento annuo delle emissioni di carbonio di 4,8 teragrammi (o trilioni di grammi) di CO2, equivalenti alle emissioni dell'intero Regno Unito nel 2012.

Gli addetti ai lavori hanno utilizzato una combinazione di immagini satellitari e algoritmi di deep learning per effettuare le loro valutazioni sulla copertura di questi specchi d'acqua. In totale sono stati registrati 3,4 milioni di laghi. Persino i più piccoli sono importanti per il calcolo dei gas serra perché producono un volume elevato di emissioni rispetto alle loro dimensioni.

"I piccoli laghi emettono una quantità sproporzionata di gas serra perché in genere accumulano più materia organica, che viene convertita in gas", afferma l'ecologo terrestre Jing Tang dell'Università di Copenaghen in Danimarca. "E sono spesso poco profondi. Il che rende più facile per i gas raggiungere la superficie e salire nell'atmosfera."

Più della metà dell'aumento della copertura dei laghi durante il periodo di studio è dovuto all'attività umana, affermano i ricercatori, essenzialmente bacini idrici di nuova costruzione.