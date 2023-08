Su questo pianeta, ti conviene viaggiare con un ombrello di diamante

Esiste un “pianeta blu”, come la Terra, che si nasconde a 63 anni luce dalla nostra galassia e che fareste meglio a non organizzarvici un picnic: stiamo parlando di HD189733b, un globo gassoso scoperto nel 2005.

Da quel fatidico anno, gli astronomi non sono riusciti a chiuder occhio a causa delle caratteristiche straordinarie del pianeta. La prima è il suo colore, infatti, il “blu” che lo contraddistingue non è lo stesso presente sulla Terra. Su HD189733b questa colorazione è dettata da una pioggia di vetro fuso e non dalla presenza di mari e atmosfera.

I venti, successivamente, fanno la loro parte. Essi generano, a tutti gli effetti, una pioggia di vetro fuso che cade in orizzontale, in quanto soffiano a una velocità di oltre 7000 km/h.

Inoltre, l’atmosfera di HD189733b è molto estesa e di rapida evaporazione. Chandra della NASA e XMM Newton dell’ESA (due osservatori) hanno scoperto che, quando il pianeta passa davanti alla sua stella, viene meno il 3% della luce e il 9% dei raggi x. Questo vuol dire che l’atmosfera inferiore è molto più piccola di quella superiore, la quale sta perdendo massa senza esitazione (tra i 100 e i 600 milioni kg/s).

HD189733b, secondo una speculazione assai popolare, dovrebbe essere dotato di spettacolari aurore planetarie, a causa delle forti radiazioni stellari. Insomma, questo pianeta è sicuramente uno dei più affascinanti e ostili tra quelli conosciuti.