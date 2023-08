Il pianeta più distante del nostro Sistema si trova al pianeta più vicino al Sole

Preparatevi a rimettere in discussione tutto ciò che avete imparato a scuola sul Sistema Solare, perché una scoperta recente sta per sconvolgere le vostre certezze astronomiche. Se pensate che Venere sia il pianeta più vicino alla Terra, vi sbagliate di grosso (e questo ve lo avevamo anche detto in passato).

Se credete che Mercurio, essendo il pianeta più interno del nostro sistema, non possa avere molto a che fare con i giganti gassosi come Nettuno, preparatevi a una rivelazione che potrebbe farvi girare la testa e a mettere in dubbio quello che sapete.

Un team di ricercatori ha sviluppato un metodo matematico per calcolare la distanza media tra i pianeti nel corso di 10.000 anni e, tenetevi forte, il risultato è che Mercurio è in media il pianeta più vicino a tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, incluso Nettuno. Sì, avete capito bene, Mercurio è più vicino a Nettuno di quanto non lo sia qualsiasi altro pianeta.

Questa scoperta, che gli autori hanno definito persino loro incredibile, sottolinea come la distanza media tra due corpi in orbita sia minima quando l'orbita interna è al suo minimo. In altre parole, la vicinanza di Mercurio a tutti gli altri pianeti non è un capriccio del fato, ma una conseguenza diretta della sua orbita interna ridotta.

La prossima volta che guarderete al cielo stellato, ricordate che le apparenze ingannano e che nel vasto universo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

A proposito, ma quanto ci vorrebbe per arrivare su Mercurio?