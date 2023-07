Il pianeta gigante 'più rosso' mai trovato ci rivela un grande segreto

Un gigantesco pianeta, due volte la massa di Giove, è stato finalmente rilevato dopo che ricerche precedenti non erano riuscite a trovarlo. Questo corpo celeste era stato previsto per spiegare le braccia a spirale all'interno del disco protoplanetario attorno a una stella giovane, ma la sua luce si trova a lunghezze d'onda inaspettatamente lunghe.

Così come la scoperta del pianeta risolve il mistero delle braccia a spirale, il suo rossore crea un nuovo enigma, con alcune possibili spiegazioni interessanti attualmente in fase di indagine.

Le braccia a spirale delle galassie si formano senza la necessità di campi gravitazionali giganti per guidarle, ma i modelli dei dischi durante la creazione dei pianeti indicano che strutture apparentemente simili dovrebbero richiedere una sorta di "iniziatore planetario".

Un possibile pianeta, MWC 758b, è stato scoperto nel 2018, ma osservazioni successive non sono riuscite a confermarlo. L'assenza di un corpo celeste guida è stata un problema così preoccupante che sono stati scritti diversi articoli per cercare di capire dove si nascondesse dopo un decennio di osservazioni.

La scoperta è stata finalmente effettuata utilizzando l'Interferometro del Large Binocular Telescope (LBT) al Mount Graham, in Arizona. L'LBTI è insolito tra i telescopi sulla Terra in quanto può vedere bene nell'infrarosso, oltre che a lunghezze d'onda ottiche. In luce visibile, un pianeta come questo è così eclissato dalla sua stella che abbiamo poche speranze di vederlo.

Tuttavia, nell'infrarosso, la differenza è meno drammatica. Questo ci ha permesso di individuare un certo numero di giganteschi pianeti appena formati ancora caldi dalla loro formazione. Per vedere MWC 758c, però, gli autori dello studio hanno dovuto guardare a lunghezze d'onda più lunghe di quanto sia stato necessario per altri pianeti emergenti simili.

Le opzioni sono due: o si tratta di un pianeta con una temperatura più fredda del previsto, o è un pianeta che è ancora caldo dalla sua formazione, e si trova ad essere avvolto dalla polvere. Se MWC 785c dovesse essere freddo, metterebbe in discussione gran parte di ciò che pensiamo di sapere sulla formazione dei pianeti.

Quindi, in sostanza, rimaniamo in attesa di future osservazioni!