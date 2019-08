Trovato un altro pianeta gigante intorno alla stella Beta Pictoris

Beta Pictoris è una giovane stella bianca, con un'età stimata non superiore ai 20 milioni di anni. Ha una luminosità nove volte quella del Sole ed una temperatura superficiale di 8050 K (7776°C), mentre massa e raggio sono il 75% superiori a quelli della nostra bella stella.

Nel 2008, gli astronomi trovarono intorno alla stella un Super Giove (un pianeta con massa maggiore rispetto a quella di Giove), Beta Pictoris b. A causa dell'orbita inclinata del corpo celeste, gli scienziati ipotizzarono la presenza di un altro pianeta intorno alla giovane stella.

Negli ultimi tre decenni infatti, le osservazioni del sistema solare hanno rivelato molti componenti "fuori posto" e "disallineati", afferma Dániel Apai, professore associato di astronomia e scienze planetarie all'Università dell'Arizona. "Un violento incontro passato tra due Super Giove potrebbe essere la fonte del caos in questo sistema planetario", continua poi lo scienziato.

Il nuovo pianeta, Beta Pictoris c, è stato trovato utilizzando il metodo della velocità radiale. Questa è la prima volta che questo metodo viene utilizzato per rilevare un pianeta attorno a una stella così massiccia e calda come Beta Pictoris, afferma l'autrice della scoperta Anne-Marie Lagrange, del National Centre for Scientific Research (CNRS).

Beta Pictoris c ha una massa nove volte quella di Giove, completa la sua orbita in circa 1200 giorni e si trova a una distanza di circa 450 milioni di chilometri dalla sua stella. La scoperta è incredibilmente eccitante perché apre nuove possibilità per studi atmosferici comparativi dei due pianeti, che hanno masse simili.