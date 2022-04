Il pianeta Nettuno sta vivendo un cambiamento drammatico e inspiegabile

I pianeti del Sistema Solare li conosciamo molto bene "superficialmente", ma alcune loro caratteristiche sono davvero un mistero. Così come affermato sulla rivista The Planetary Science Journal, la temperatura globale di Nettuno è scesa di 8 °C tra il 2003 e il 2018. Questa volta, però, non c'entrano gli esseri umani, ma che succede?

"Questo cambiamento è stato inaspettato", ha affermato in una dichiarazione l'autore principale dello studio, il dottor Michael Roman, ricercatore post-dottorato associato all'Università di Leicester. "Dato che abbiamo osservato Nettuno all'inizio dell'estate meridionale, ci aspettavamo che le temperature crescessero lentamente, non diventassero più fredde".

La temperatura media di Nettuno è di circa –220 °C ma i nuovi cambi di stagione forniscono informazioni sull'evoluzione dell'atmosfera del pianeta. Queste nuove scoperte, inoltre, ribaltano alcune aspettative. Non è chiaro cosa abbia creato questo cambiamento, tra i motivi potrebbero esserci variazioni nella composizione chimica nella stratosfera del pianeta, nell'attività solare o persino nei modelli meteorologici.

Purtroppo la notizia si conclude qui, perché non abbiamo molte altre informazioni su quello che sta succedendo sul corpo celeste. Il pianeta, infatti, non viene visitato da vicino dalla sonda Voyager 2 della NASA nel 1989 e viene studiato occasionalmente dal Very Large Telescope in Cile. I dati in nostro possesso inoltre coprono meno della metà di una stagione di Nettuno, quindi serve del tempo per tirare le somme.