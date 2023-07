Questo pianeta che non dovrebbe esistere è come uno specchio gigante nello spazio

Di pianeti davvero incredibili nello spazio ce ne sono parecchi - e alcuni di questi ve li abbiamo descritti nel nostro articolo sui pianeti più strani - ma recentemente è stato scoperto un esopianeta che brilla come un vero e proprio specchio nello spazio, riflettendo l'80% della luce della sua stella madre.

Questo corpo celeste, chiamato LTT-9779b e situato a 263 anni luce da noi, è più lucente di Venere, noto per la sua elevata luminosità che riflette circa tre quarti della luce che riceve. Non solo: questo mondo delle dimensioni di Nettuno è incredibilmente caldo, con temperature che raggiungono 1.827 gradi Celsius, la temperatura più alta mai registrata per un esopianeta di questo tipo.

"Immaginate un mondo in fiamme, vicino alla sua stella, con pesanti nuvole di metalli fluttuanti in alto, dove piovono gocce di titanio", descrive l'astronomo James Jenkins dell'Università Diego Portales in Cile. Questa scoperta sorprendente è stata fatta grazie al satellite CHaracterising ExOPlanet dell'Agenzia Spaziale Europea.

L'atmosfera di LTT-9779b è strana. A temperature così elevate, ci si aspetterebbe che qualsiasi atmosfera si evaporasse, anche quelle con nuvole di vetro e metallo, e la loro presenza, secondo i ricercatori, suggerisce un'eccessiva saturazione di questi materiali. Gli astronomi affermano che l'esopianeta, secondo i modelli, "non dovrebbe esistere" (non è il primo e non sarà l'ultimo), ma ha un'orbita vertiginosa e compie in sole 19 ore un giro attorno alla sua stella simile al Sole.