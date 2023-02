Un pianeta 'proibito' attorno una stella mette in difficoltà quello che sappiamo

Di stelle e pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare ce ne sono davvero tanti, ma sicuramente le più comuni sono le nane rosse, più piccole e longeve del nostro Sole, con delle meccaniche ben precise: sappiamo che difficilmente la vita sia capace di emergere intorno a questi astri e che la formazione dei giganti gassosi è improbabile.

Recentemente gli astronomi hanno trovato il pianeta TOI-5205b, un gigante gassoso. "La stella ospite, TOI-5205, è circa quattro volte più grande di Giove, eppure in qualche modo è riuscita a formare un pianeta delle dimensioni di Giove, il che è abbastanza sorprendente!" afferma l'autore principale Shubham Kanodia, della Carnegie Institution for Science.

I modelli di formazione non si aspettavano che questo scenario si svolgesse intorno a una nana rossa. "L'esistenza di TOI-5205b estende ciò che sappiamo sui dischi in cui nascono questi pianeti", continua Kanodia. “All'inizio, se non c'è abbastanza materiale roccioso per formare il nucleo iniziale, allora non si può formare un pianeta gigante gassoso."

Eppure TOI-5205b si è formato tenendo conto di questi "limiti". "Sulla base della nostra attuale comprensione nominale della formazione dei pianeti, TOI-5205b non dovrebbe esistere; è un pianeta 'proibito'", afferma infine lo scienziato. Scoperto per la prima volta dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), il corpo celeste è stato scoperto con il metodo del transito.