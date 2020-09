Più il nostro pianeta si riscalda, meno chiaramente riusciamo a vedere l'Universo

Le temperature odierne stanno interferendo con le nostre osservazioni del cielo. Questo è quello che affermano i dati trentennali dell'Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale, sede del Very Large Telescope (VLT): il cambiamento climatico sta influenzando le osservazioni astronomiche.

Il Very Large Telescope si trova nel deserto di Atacama, il luogo più arido della Terra. Per intenderci, mentre il resto del mondo si è riscaldato in media di 1 °C dall'era preindustriale, l'Atacama si è riscaldato di 1.5 °C negli ultimi quattro decenni. Il telescopio, in poche parole, non è stato progettato per queste temperature.

Il suo sistema di raffreddamento non funziona correttamente se la temperatura del tramonto è superiore a 16 °C. Ciò può portare a una riduzione della risoluzione dell'immagine a causa della turbolenza interna. Al di fuori, inoltre, il cambiamento climatico sta anche influenzando la turbolenza nell'atmosfera e gli autori di questo nuovo studio hanno notato un aumento della turbolenza nell'aria vicino al suolo, che ha causato una maggiore sfocatura nelle immagini.

La regione è stata strettamente legata ai monsoni estivi, che si prevede si intensificheranno a causa dei futuri cambiamenti climatici. Questo è un problema, poiché per effettuare osservazioni a infrarossi del cielo notturno, è necessario che nell'aria ci sia un basso contenuto di vapore acqueo. "Un aumento del vapore acqueo nell'atmosfera inoltre potrebbe portare ad una riduzione del segnale astronomico", spiegano gli astronomi.

Se il mondo dovesse riscaldarsi di 4 °C in più prima della fine del secolo (considerato dagli esperti lo scenario peggiore a cui siamo destinati se non si dovesse fare nulla per combattere questi cambiamenti) astronomi, climatologi e meteorologi affermano che le nostre immagini del cielo notturno probabilmente diventeranno solo più sfocate.

Cosa fare, quindi? Dovremmo costruire futuri telescopi pensando a scenari di riscaldamento estremo, sottolineano gli esperti, perché altrimenti la nostra tecnologia non andrà più bene. Sicuramente la cosa migliore da fare per tutti è una: ridurre una volta per tutti la quantità di emissioni... prima che la situazioni diventi irreversibile.