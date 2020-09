Quale pianeta riuscirebbe a galleggiare nell'acqua?

Avete mai immaginato di mettere nell'acqua un intero pianeta? Si tratta di un'impresa ovviamente assurda, ma sarebbe interessante scoprire quale pianeta del Sistema Solare sarebbe in grado di galleggiare. L'unico a farcela sarebbe Saturno, dal momento che la sua densità media è pari a sette decimi di quella dell'acqua.

Restando nell'ambito del Sistema Solare, infatti, Saturno è uno dei quattro pianeti esterni gassosi. Gli altri tre sono Nettuno, Urano e Giove, ma hanno comunque una densità superiore a quella dell'acqua, e quindi, sempre ammesso che un tale esperimento sia fattibile, affonderebbero.

Stesso discorso per la nostra Terra, per Marte, Venere e Mercurio: sono pianeti rocciosi, quindi hanno un peso specifico troppo elevato per galleggiare.

Sesto pianeta per distanza dal Sole, famoso soprattutto per i suoi anelli (la cui scoperta si deve a Christiaan Huygens nel 1655, dopo l'intuizione di Galileo Galilei, che tuttavia non riuscì a distinguerne chiaramente la forma a causa degli scarsi mezzi di cui disponeva), Saturno è composto per ben il 95% da idrogeno, per il 3% da elio e per il restante 2% da altri materiali. Il pianeta è circondato da uno strato di idrogeno metallico e successivamente da uno strato esterno gassoso.

Per altri approfondimenti su Saturno, rimandiamo a tutte le curiosità sul pianeta Signore degli Anelli.