Un pianeta dopo la sua scoperta si rimpicciolisce e lascia senza parole gli scienziati

TOI-332b è un pianeta che ha suscitato molta attenzione da parte degli astronomi recentemente. Questo enigmatico corpo celeste, situato a 727 anni luce da noi e orbitante attorno a una stella nana arancione, ha lasciato gli addetti ai lavori a bocca aperta per le sue insolite caratteristiche.

Con un raggio 3,2 volte superiore a quello della Terra e un'orbita che completa in appena 18,72 ore, TOI-332b è già di per sé un oggetto di grande interesse. La sua massa, misurata grazie agli effetti gravitazionali sulla sua stella ospite, è di ben 57,2 volte quella terrestre, il che lo rende uno degli esopianeti di tipo nettuniano più densi mai scoperti.

Per dare un'idea, la densità di Nettuno (che sta vivendo una fase inspiegabile) è di 1,64 grammi per centimetro cubico, quella della Terra è di 5,51, mentre TOI-332b sfoggia una densità di 9,6 grammi per centimetro cubico. Adesso, i modelli scientifici a nostra disposizione suggeriscono che l’esopianeta abbia un enorme e denso nucleo di ferro, con un mantello roccioso e una sottile atmosfera di idrogeno ed elio.

Per un nucleo delle dimensioni di quello ipotizzato per la nuova scoperta, ci si aspetta un’atmosfera grande, spessa ed estesa, simile a quella di Giove... ma così non è. Le spiegazioni per questa scomparsa sono tante: da un impatto gigante che ha spazzato via l'atmosfera, a un fenomeno chiamato fotoevaporazione, causato dalla radiazione estrema della stella ospite.

Ovviamente nessuna di queste teorie sembra sufficiente a spiegare la mancanza di un'atmosfera così grande. Quindi, cosa è realmente successo a TOI-332b? È una domanda che richiederà ulteriori osservazioni e studi.

