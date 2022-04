Questo pianeta recentemente scoperto si sta comportando in modo strano

Secondo quanto riportato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, c'è questo pianeta recentemente scoperto che si sta comportando in modo strano. Quello che abbiamo scoperto potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della formazione dei pianeti.

È stato chiamato AB Aurigae b, e sembra formarsi a grande distanza dalla sua stella, chiamata AB Aurigae. Le prove affermano che il pianeta si sta formando attraverso un collasso gravitazionale dall'alto verso il basso all'interno di nubi di gas, piuttosto che il modello più comunemente accettato "dal basso".

La stella è ancora giovane ed è stata studiata molto dagli scienziati; è ancora circondata da un disco spesso e turbolento di gas e polvere. Quello presente all'interno di questo disco stellare andrà a creare un vero e proprio sistema stellare. Tuttavia, i processi di AB Aurigae, una protostella circa 2,4 volte la massa del Sole, sono difficili da capire.

Innanzitutto, gli esperti affermano di aver visto un esopianeta formarsi a una distanza simile a quella di Nettuno (ma potrebbe forse essere una seconda stella). Adesso un nuovo studio è d'accordo con la prima ipotesi del pianeta come Nettuno, ma si trova oltre tre volte più lontano, a circa 93 unità astronomiche da AB Aurigae.

A quella distanza, la quantità di roccia presente nel disco sarebbe insufficiente per formare un pianeta, per non parlare di una massa di AB Aurigae b. Il pianeta, infatti, è circa nove volte la massa di Giove e gli addetti ai lavori sono davvero senza parole. I risultati gettano nuova luce sui processi coinvolti nella formazione dei pianeti e potrebbero persino aiutarci a capire meglio il nostro Sistema Solare; questo perché secondo alcune teorie Giove potrebbe essersi formato circa quattro volte più lontano della sua orbita attuale.

Una scoperta, insomma, che potrebbe cambiare il nostro punto di vista sulla formazione dei sistemi stellari.