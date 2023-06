Un pianeta è sopravvissuto all'espansione di una stella e gli scienziati sono confusi

Recentemente gli astronomi sono rimasti perplessi dopo aver osservato un fenomeno senza apparente spiegazione. Un gigante gassoso orbitante la stella 8 Ursae Minoris sembra essere sopravvissuto alla naturale espansione della stella che avrebbe dovuto inglobare il pianeta, distruggendolo.

Durante le fasi finali della loro evoluzione, le stelle come questa (tra cui anche il nostro Sole) possono ingrandirsi e diventare giganti rosse; quando ciò avviene i pianeti nelle orbite più interne vengono normalmente spazzati via.

Ciononostante gli scienziati hanno osservato un pianeta sopravvissuto al completamento dell'espansione di 8 Ursae Minoris (che ora è ritornata ad una dimensione ridotta), presentando un misterioso paradosso. Una nuova ricerca ha confermato la sua esistenza e proposto alcune ipotesi.

"Questo è un pianeta che non dovrebbe esistere," ha affermato il dott. Ben Montet dell'Università del New South Wales. "Sarebbe dovuto essere inghiottito dalla sua stella."

La prima ipotesi è la meno interessante: il pianeta - chiamato Haila dagli astronomi - si trovava prima in un'orbita più distante, ma qualche evento deve averlo portato all'interno. La forma quasi perfettamente circolare dell'orbita tuttavia sembra smentire questa eventualità.

Piuttosto i ricercatori ritengono che 8 Ursae Minoris fossero in realtà due stelle binarie; una delle due sarebbe diventata una nana bianca, per essere poi inghiottita dalla compagna. Ciò avrebbe alterato la fase finale di gigante rossa, limitando notevolmente l'espansione. In questo caso Haila si tratterebbe di un pianeta "circumbinario" simile a Tatooine, ma senza nessuno per poter apprezzare un tramonto con due soli.

Ci sono anche altre ipotesi, molto diverse fra loro, ma una cosa è certa: gli oggetti come Haila sono rari. Questo fenomeno non è mai stato osservato prima, ma se ce n'è uno, devono esserci degli altri, e gli astronomi sono intenzionati a trovarli per poter risolvere questo mistero.