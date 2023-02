Un pianeta grande quasi quanto la Terra è stato trovato a 72 anni luce

Se pochi giorni fa vi raccontavamo della scoperta di un pianeta potenzialmente abitabile non troppo distante da noi, oggi aggiungiamo alla pletora di buone notizie in tema astronomiche anche un'altra buona nuova: un pianeta grande quasi quanto la nostra Terra è stato trovato a 72 anni luce.

Il protagonista del comunicato è K2-415b e grazie a lui (un giorno) gli scienziati potranno capire come dei pianeti simili alla Terra siano in grado di evolversi anche in sistemi molto diversi dal nostro. "Al centro c'è una delle stelle di massa più bassa note per ospitare un pianeta in transito delle dimensioni della Terra, K2-415 sarà un obiettivo interessante per ulteriori osservazioni", affermano i ricercatori protagonisti della scoperta.

Così come avrete intuito dalla dichiarazione degli esperti, l'esopianeta K2-415b orbita attorno a una delle più piccole stelle nane rosse conosciute che ospita un mondo delle dimensioni della Terra. La stella K2-415, infatti, è solo il 16% della massa del Sole. Nonostante le somiglianze con Gaia, la massa del "nuovo arrivato" è molto più alta, circa tre volte quella della Terra.

Inoltre, K2 è molto vicino alla sua stella e ha un periodo orbitale di soli quattro giorni. In poche parole completa un giro intorno al Sole in meno di 100 ore. La vicinanza con l'astro riduce - e di molto - le possibilità che possa esistere qualche forma di vita sulla sua superficie (nonostante abbia forse un'atmosfera), ma come altri sistemi di nane rosse, è probabile che questo "quartiere galattico" abbia anche altri pianeti non ancora scoperti.