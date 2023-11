Il pianeta Terra sta diventando più salato e non è una buona notizia

Come tutte le cose, se in grandi quantità anche il sale può rivelarsi dannoso. Secondo un nuovo studio, il livello di salinità nel mondo è in aumento e la composizione dei fiumi e dell'acqua potrebbe essere compromessa, producendo un effetto negativo sulla nostra salute.

Nello specifico stiamo parlando del naturale "ciclo del sale" del pianeta, caratterizzato dai processi geologici e idrologici, che trasportano i sali della Terra verso la superficie; ma negli ultimi decenni - a causa dell'intervento umano - questo ciclo è stato accelerato, aumentandone la concentrazione più del previsto.

Secondo le ultime stime, nel corso degli ultimi 50 anni gli ioni di sale presenti nei fiumi sono aumentati considerevolmente, affliggendo circa un miliardo di ettari di terreno nel mondo.

Quando gli scienziati parlano di sale, infatti, non si riferiscono solo al condimento che utilizziamo tutti i giorni, ma anche al composto chimico geologico che consiste in un gruppo di ioni positivi (cationi) o negativi (anioni). "Le persone normalmente pensano al cloruro di sodio, ma il nostro studio ha dimostrato che abbiamo distribuito altri tipi di sale come calcare, gesso e solfato di calcio," spiega il professor Sujay Kaushal, autore dello studio.

Le preoccupazioni non riguardano solo la contaminazione dell'acqua, bensì anche dell'atmosfera; quando i laghi tendono a prosciugarsi infatti (evento sempre più comune per via del cambiamento climatico), il particolato salino può facilmente diffondersi nell'aria.

Infine, gli scienziati notano che il sale sulle strade è anch'esso una grossa parte del problema (a proposito, ecco perché spargiamo il sale sulle strade ghiacciate); non potendo però evitare di utilizzarlo, al fine di non causare più incidenti, la soluzione a questi problemi è tutt'altro che scontata. "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per il suo utilizzo," conclude il Dott. Kaushal.