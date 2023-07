Il pianeta più vicino alla Terra? No, non è Venere!

Qual è il pianeta più vicino alla Terra? Si tratta di una domanda semplice, che però nasconde una risposta meno scontata di quello che si potrebbe pensare.

Vi ricordate la posizione delle orbite dei pianeti del Sistema Solare? Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio, seguito da Venere, Terra e Marte. Successivamente troviamo i giganti gassosi: in ordine Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Tra Marte e Venere, è quest'ultimo quello che si avvicina di più a noi. Quindi, se si parla di distanze minime, è corretto dire che è Venere il pianeta più vicino alla Terra.

Se però prendiamo come riferimento la distanza media tra i pianeti il discorso cambia. La distanza massima tra Mercurio e la Terra, quando cioè si trovano in posizioni opposte rispetto al Sole, è infatti molto inferiore alla distanza massima Terra-Venere. Inoltre, essendo più vicino al Sole, Mercurio ha un periodo di rivoluzione molto più breve. Se si fa la media delle distanze tra la Terra e questi due pianeti, si scopre che Venere si trova in media a 1,14 unità astronomiche (UA) dalla Terra, mentre Mercurio si trova in media a 1,04 UA dalla Terra (per capire di che distanze stiamo parlando leggete il nostro articolo sulle misure del Sistema Solare). Ciò significa che, in media, Mercurio è più vicino alla Terra di Venere.

Più in generale, si può calcolare che la distanza media tra due corpi che hanno orbite concentriche poste sullo stesso piano (come i pianeti del Sistema solare, se si esclude il secondo piano del Sistema Solare recentemente scoperto) diminuisce al diminuire del raggio dell'orbita più interna. Questo risultato all’apparenza controintuitivo implica che, in media, Mercurio è il pianeta più vicino a tutti gli altri pianeti del Sistema Solare!