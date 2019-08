Un pianeta può trasmettere onde radio fino a un miliardo di anni dopo la sua 'morte'

In una nuova ricerca condotta dall'Università di Warwick, gli scienziati hanno determinato le nane bianche più adatte in base alla loro probabilità di ospitare nuclei planetari sopravvissuti e alla forza del segnale radio a cui possiamo "sintonizzarci".

La ricerca, condotta dal Dr. Dimitri Veras del Dipartimento di Fisica, valuta la sopravvivenza dei pianeti che orbitano attorno alle stelle che hanno bruciato tutto il loro combustibile, distruggendo gli oggetti vicini e rimuovendo gli strati esterni dei pianeti. Hanno determinato che i nuclei che risultano da questa distruzione potrebbero essere rilevabili e sopravvivere sufficientemente a lungo da essere trovati.



Il primo esopianeta è stato scoperto in orbita attorno a una pulsar dal professor Alexander Wolszczan della Pennsylvania State University negli anni '90, usando un metodo che rileva le onde radio emesse dalla stella. I ricercatori hanno in programma di osservare nane bianche in una parte simile dello spettro elettromagnetico, nella speranza di fare ulteriori passi avanti.



Il campo magnetico tra una nana bianca e un nucleo planetario in orbita può formare un circuito induttore unipolare, con il nucleo che funge da conduttore grazie ai suoi componenti metallici. Le radiazioni provenienti da questo circuito verrebbero emesse come onde radio rilevabili dai radiotelescopi sulla Terra.



Tuttavia, gli studiosi non erano certi di quanto tempo potessero sopravvivere questi pianeti dopo essere stati spogliati dei loro strati esterni. La loro modellistica ha rivelato che in numerosi casi i nuclei planetari possono sopravvivere per oltre 100 milioni di anni e fino a un miliardo di anni. Sufficiente.



L'autore principale Dr. Dimitri Veras dell'Università di Warwick ha dichiarato: "Esiste un punto debole per rilevare questi nuclei planetari: un nucleo troppo vicino alla nana bianca sarebbe distrutto dalle forze di marea e un nucleo troppo lontano non sarebbe rilevabile. Inoltre, se il campo magnetico è troppo forte, spingerebbe il nucleo nella nana bianca, distruggendolo."



"Nessuno ha mai trovato il solo nucleo nudo di un grande pianeta prima, né un grande pianeta solo attraverso il monitoraggio delle firme magnetiche, né un grande pianeta attorno ad una nana bianca. Pertanto, una scoperta qui rappresenterebbe un primato in tre diversi sensi".

D'altra parte è sufficientemente semplice trovare esopianeti, accade continuamente, non sappiamo neanche più dove metterli da quanti sono, non finiscono più. Ma mai sono stati trovati in questo stato e con questa metodologia!