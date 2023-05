Quanti sono i pianeti abitabili nella nostra galassia? Forse abbiamo una risposta

Il nostro Sole giallo è una rarità all'interno della Via Lattea. Le stelle più comuni sono ben più piccole e meno calde, e sono loro ad ospitare la maggior parte di pianeti; gli scienziati hanno esaminato alcuni di questi sistemi, nel tentativo di scoprire il numero dei pianeti potenzialmente abitabili.

L'abitabilità di un pianeta è un tema piuttosto complesso, a causa dei numerosi fattori in gioco. Solitamente si cercano dei pianeti che si trovano nella cosiddetta "zona abitabile", ovvero alla giusta distanza dalla loro stella per permettere la formazione dell'acqua. Ma non è sempre così semplice.

La prof.ssa di astronomia Sarah Ballard e i suoi colleghi hanno esaminato circa 150 esopianeti intorno a delle nane rosse di tipo M (le stelle più comuni nella galassia); dal loro studio è emerso che più l'orbita è ovale - invece che circolare - maggiori sono le probabilità che il pianeta sia soggetto ad un "riscaldamento mareale".

La cosiddetta eccentricità dell'orbita, infatti, esercita una frizione tale da riscaldarlo, portando all'evaporazione completa dell'acqua. "È solo per queste piccole stelle che la zona abitabile è abbastanza vicina da rendere le forze mareali rilevanti," ha affermato la prof.ssa Ballard.

I dati utilizzati per lo studio dei sistemi provengono dal telescopio Kepler, che ha scovato le informazioni sugli esopianeti mentre si muovevano di fronte alla loro stella.

Secondo i risultati dei ricercatori, due terzi dei corpi celesti esaminati avevano un'orbita eccentrica, rendendoli inospitali per la vita. Ciò significa comunque che (potenzialmente) rimangono centinaia di milioni di esopianeti nella Via Lattea adatti alla presenza di acqua.